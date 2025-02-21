Політика

Після перемовин в Ер-Ріяді Рубіо намагається заспокоїти союзників у Європі, – NYT
21 Лютого 2025 12:25
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Держсекретар США Марко Рубіо / Фото: Reuters
Держсекретар США Марко Рубіо / Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів із російською делегацією в Ер-Ріяді запевнив європейських союзників, що керівництво Сполучених Штатів не планує нав’язувати Україні та Європі умови будь-якої угоди з Росією.

Про це йдеться у статті The New York Times, журналісти якого ознайомилися з резюме телефонної розмови Рубіо з європейськими союзниками.

Офіційно Держдеп США повідомляв, що після зустрічі в Саудівській Аравії Рубіо зателефонував міністрам закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та главі європейської дипломатії Каєю Каллас.

Згідно з резюме, на яке посилається NYT, держсекретар США повідомив союзникам, що переговори представників Москви і Вашингтона не означають різкого відходу від американської політики, як багато хто побоювався. Вони, скоріше, були задумані як перший крок у переговорному процесі і перевірка того, наскільки серйозно Кремль налаштований на укладення угоди, сказав Рубіо.

За даними видання, глава Держдепу США запевнив європейців, що Вашингтон не скасує санкції проти Москви, якщо в діях Росії не відбудеться помітних змін.

За словами Рубіо, адміністрація Трампа усвідомлює, що Росія може спробувати використати переговори, щоб внести розкол між союзниками на Заході або послабити власну міжнародну ізоляцію.


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