Економіка

Після застереження НБУ Revolut заявив про намір отримати банківську ліцензію в Україні
28 Лютого 2025 16:36
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Ілюстративне фото / Revolut
Ілюстративне фото / Revolut

Британська компанія Revolut заявила, що повідомила український Нацбанк про свої наміри вести діяльність в Україні та прагне отримати відповідну ліцензію.

Про це пише LIGA.net із посиланням на заяву Revolut, яку вони отримали.

“Revolut приділяє пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог і провів ретельну оцінку перед наданням послуг резидентам України на транскордонній основі”, — йдеться у заяві необанку.

11 лютого компанія Revolut повноцінно запрацювала в Україні та оголосила про розширення своїх послуг для українських користувачів. Однак наприкінці місяця НБУ застеріг, що компанія не має дозволу працювати в Україні, а отже, на її клієнтів не поширюється українське законодавство про захист прав споживачів фінансових послуг та гарантування вкладів.

Revolut працює через ліцензований у Литві Revolut Bank UAB, який підпорядковується Європейському Центробанку та Банку Литви. Українським клієнтам пропонуються лише рахунки в ЄС, а відкриття українських рахунків потребуватиме додаткових дозволів.


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