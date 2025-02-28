Після застереження НБУ Revolut заявив про намір отримати банківську ліцензію в Україні

Британська компанія Revolut заявила, що повідомила український Нацбанк про свої наміри вести діяльність в Україні та прагне отримати відповідну ліцензію.

Про це пише LIGA.net із посиланням на заяву Revolut, яку вони отримали.

“Revolut приділяє пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог і провів ретельну оцінку перед наданням послуг резидентам України на транскордонній основі”, — йдеться у заяві необанку.

11 лютого компанія Revolut повноцінно запрацювала в Україні та оголосила про розширення своїх послуг для українських користувачів. Однак наприкінці місяця НБУ застеріг, що компанія не має дозволу працювати в Україні, а отже, на її клієнтів не поширюється українське законодавство про захист прав споживачів фінансових послуг та гарантування вкладів.

Revolut працює через ліцензований у Литві Revolut Bank UAB, який підпорядковується Європейському Центробанку та Банку Литви. Українським клієнтам пропонуються лише рахунки в ЄС, а відкриття українських рахунків потребуватиме додаткових дозволів.