Після атаки РФ на Україну у Румунії знайшли нові уламки дрона

У середу, 31 липня,фахівці Міністерства оборони Румунії знайшли фрагменти російського дрона у населеному пункті поблизу українського кордону.

Про це повідомляється у заяві Міноборони Румунії.

Як зазначається, уламки дрона виявили у районі комуни Чаталкіой у повіті Тулча. У відомстві наголосили, що були запроваджені «стандартні оперативні процедури для таких ситуацій».

Також у пресрелізі Міноборони Румунії зауважується, що всі місця, визначені як зони інцидентів, знаходяться за межами населених пунктів, і ані люди, ні інфраструктура не постраждали.

«Ми також підтверджуємо наше рішуче засудження атак, що здійснюються Російською Федерацією проти українських цивільних об’єктів та інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права», – йдеться у заяві.