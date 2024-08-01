Суспільство

Після атаки РФ на Україну у Румунії знайшли нові уламки дрона
1 Серпня 2024 08:45
читать на русском →
румунія, рф, україна
Уламки дрона / ПСУ

У середу, 31 липня,фахівці Міністерства оборони Румунії  знайшли фрагменти російського дрона у населеному пункті поблизу українського кордону.

Про це повідомляється у заяві Міноборони Румунії.

Як зазначається, уламки дрона виявили у районі комуни Чаталкіой у повіті Тулча. У відомстві наголосили, що були запроваджені «стандартні оперативні процедури для таких ситуацій».

Також у пресрелізі Міноборони Румунії зауважується, що всі місця, визначені як зони інцидентів, знаходяться за межами населених пунктів, і ані люди, ні інфраструктура не постраждали.

«Ми також підтверджуємо наше рішуче засудження атак, що здійснюються Російською Федерацією проти українських цивільних об’єктів та інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права», – йдеться у заяві.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
1 Серпня 2024 09:27

На Київщині уламки збитих “Шахедів” поранили 2 людей  – ОВА
1 Серпня 2024 07:31

Розклад змагань Олімпіади у Парижі на 1 серпня
31 Липня 2024 20:11

Підозрюваний у держзраді екснардеп Деркач став одним із кандидатів у російську Раду Федерації
31 Липня 2024 19:15

На Харківщині зафіксували біля 40 підпалів авто військових, – Синєгубов
31 Липня 2024 18:24

Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну, – Bloomberg
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
усі думки