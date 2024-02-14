Північнокорейські хакери зламали пошту помічника президента Південної Кореї

Хакери з Північної Кореї зламали особисту електронну пошту помічника президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався напередодні державного візиту президента Юн Сок Йоля до Великої Британії в листопаді минулого року.

Пошту помічника зламали після її використання для робочих питань.

Таким чином, хакерам вдалось отримати доступ до розкладу поїздок Юна.

Одночасно з цим Офіс президента не став розголошувати, яку саме інформацію викрали хакери.

Вважається, що це перший випадок, коли Північна Корея успішно змогла зламати члена команди президента Південної Кореї.

В Офісі президента підкреслили, що його система безпеки не була зламана. «Витік даних був спричинений необережним порушенням правил безпеки окремим користувачем, який використовував комерційну електронну пошту для робочих цілей», – повідомили BBC в ОП.