Підрозділи армії РФ потрапили у потрійне оточення на Покровському напрямку

У три «котли» одночасно потрапили російські війська на Покровському напрямку. Російські воєнкори скаржаться, що ЗСУ позбавили підрозділи росармії шляхів відходу.

Про це повідомив український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на російського блогера.

За словами російських воєнкорів, українські дрони відстежують підкріплення та конвої, знищуючи будь-які постачання.

Реклама

Реклама

“Ситуація катастрофічна, війська майже в оточенні людей не вистачає, втрати величезні, а наслідки будуть відчуватися ще довго”, — визнає пропагандист Подоляка.

Як пише Цаплієнко, успіх сил оборони на Покровському напрямку підтвердив і спікер Дніпровського угруповання Трегубов. За його словами, українські війська руйнують російську логістику в Добропіллі, а росіяни змушені відступати та буквально застрягли у вузькому проході, де їх б’ють з обох боків.

Українські війська звільнили 160 км² і ще 170 км² зачистили, сім населених пунктів звільнено і дев’ять зачищено.

Оточення фактично зруйнувало плани російських наступальних операцій навколо Покровська.