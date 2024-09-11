Кримінал

Підозрюваного у побитті військового у Смілі відправлено під варту
11 Вересня 2024 18:03
читать на русском →
прокуратура
Підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині взяли під варту / Фото: Суспільне

Підозрюваному у побитті військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Під час засідання суддя оголосив ім’я підозрюваного — ним виявився Вадим Долотенко, як і припускали у мережі. Фігурант перебуватиме під вартою протягом 60 днів. 

Долотенку інкримінують вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Сьогодні зранку поліція повідомила про затримання підозрюють у побитті колишнього військовослужбовця.

“28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції”, – повідомляє поліція.

За місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.

Як повідомляли, у місті Сміла, що в Черкаській області, побили комісованого після поранення військовослужбовця Анатолія Гончаренка. На початку вересня він написав в Facebook повідомлення про те, що розшукує автівку з іноземними номерами, яка, за словами чоловіка, спричинила аварійну ситуацію з його батьками.

Після цього мережею поширилося відео, як невідомі чоловіки б’ють військового. Стверджували, що його побив місцевий авторитет Вадим Долотенко. Також згодом з’явилося інше відео — де Гончаренко зі слідами побоїв на обличчі просить вибачення за своїх батьків.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Вересня 2024 18:03

Підозрюваного у побитті військового у Смілі відправлено під варту
11 Вересня 2024 19:08

Sky News опублікував супутниковий знімок судна, яке доставило іранські ракети в РФ
11 Вересня 2024 18:51

Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад $780 млн
11 Вересня 2024 17:13

У Раді зареєстровано оновлений законопроєкт про підвищення податків
11 Вересня 2024 16:49

Західні партнери змушують Україну задуматися про план “Б”, – WSJ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки