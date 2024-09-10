Кримінал

На Черкащині кримінальний авторитет побив комісованого після поранення військового
10 Вересня 2024 15:45
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У Смілі на Черкащині побили комісованого після поранення військовослужбовця Анатолія Гончаренка. У соцмережах писали, що побив ветерана місцевий кримінальний авторитет.

Відомо, що конфлікт стався 3 вересня. Напередодні бійки в одному з автомобілів їхали батьки колишнього військовослужбовця, а в іншому – жителі Сміли. Причиною конфлікту стало те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

Правоохоронці зазначають, що ексвійськовий вирішив самостійно розібратися з водієм, однак, приїхавши на місце, водія не виявив. Він зняв із транспортного засобу державний номерний знак і через соціальну мережу звернувся до очевидців із закликом допомогти йому встановити власника машини.

Водій Hyundai зв’язався з ветераном і призначив йому “зустріч”, побачивши його допис у мережі. В результаті, між ними сталася бійка.

У поліції Черкаської області повідомили, що за цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Однак підтвердити причетність Вадима Долотенко (місцевого авторитета) до нападу на військового там відмовилися.

На це відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, та повідомив що дії працівників поліції перевірять у межах службової перевірки.

“Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені”, – повідомив Клименко.


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