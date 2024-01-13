Під Петербургом масштабна пожежа – горить складський комплекс

У Санкт-Петербурзі сталася пожежа у складському комплексі, площа займання становить 50 тис. кв. м, повідомило МНС. У цьому будинку знаходиться склад Wildberries, у компанії підтвердили інформацію про пожежу. Як одна з версій НП розглядається підпал, сказало джерело РБК. Прокуратура розпочала перевірку.

За даними МНС, склад розташований за адресою Пушкінський район, Московське шосе, буд. 153. Загорянню було присвоєно підвищений четвертий ранг складності, у його гасінні задіяно 112 рятувальників і 25 одиниць техніки. Причина пожежі наразі невідома, ніхто не постраждав.

У Wildberries заявили, що керівництво компанії надає все необхідне сприяння. «Вартість товарів буде компенсована продавцям. Клієнтів буде проінформовано»,— додали в прес-службі маркетплейсу.

Як пише Telegram-каналу Baza, за тиждень до займання на першому та другому блоках складу кілька разів спрацьовувала пожежна сигналізація, щоразу спрацьовування було хибним. За попередньою інформацією, на складі, що спалахнув, знаходиться одяг. У будівлі було щонайменше 1 тис. осіб, усіх евакуювали, уточнює SHOT.

За даними телеканалу 78.ru, увечері 10 січня поряд із будівлею складу сталася масова бійка між мігрантами. В результаті госпіталізовано працівника Wildberries, 33-річного громадянина Азербайджану. Також постраждав 35-річний безробітний громадянин Таджикистану, проти нього порушили кримінальну справу. Після цього, як стверджує канал, на складі два дні поспіль проводили рейди: поліцейські та співробітники Росгвардії перевіряли у співробітників документи.