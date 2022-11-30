Під Луганськом утримують 88 російських мобілізованих, які відмовились воювати

88 російських мобілізованих, які відмовилися повертатися на передову, насильно утримують на території колишнього дитячого табору “Берізка” у селі Макарове Луганської області. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA, посилаючись на дружину одного з мобілізованих зі Свердловської області.

За словами жінки, її чоловіка призвали 27 вересня, того ж дня він та інші призовники прибули до військового містечка №32 у Єкатеринбурзі. 28 вересня мобілізовані прилетіли до Ростова-на-Дону, а вже ввечері прибули до Макарова.

Після трьох діб навчань чоловіків, як розповіла дружина мобілізованого, відвезли до Зміївки копати окопи, а 31 жовтня в районі населеного пункту Площанка їх обстріляли, машину розбомбили. Три доби мобілізовані лежали у полі з одними автоматами, без можливості стріляти.

Потім військовослужбовці за наказом командира повернулися до Зміївки, але він наказав вирушати назад до Площанки. Більшість мобілізованих відмовилися та написали пояснювальні, після чого у них забрали зброю та відвезли на територію табору “Берізка”.

Жінка, посилаючись на слова чоловіка, твердить, що у таборі мобілізованим загрожують. “Приїжджають із військової прокуратури командири і примушують підписувати контракт на 3 роки, всіляко залякують. На шикуванні мобілізовані спробували зняти на відео, як із ними розмовляють. Командири помітили це та розбили телефон”, – сказала вона. Також дружина мобілізованого повідомила, що написала заяви до СК та військової прокуратури РФ, але результату поки що немає.

У розпорядженні ASTRA опинився запис телефонної розмови родичів з одним із мобілізованих, яких утримують у дитячому таборі “Берізка”. На ній чоловік каже, що його та його товаришів по службі “не годують, не дають їм води і намагаються ламати фізично і психологічно”.

“Я не знаю, що з нами буде. Нас 88 людей, ми йдемо до кінця. Документи не віддають, до Ростовської області не вивозять. Роблять усе, щоб вивезти нас на передок”, – сказав мобілізований.