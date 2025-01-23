Під Лос-Анджелесом почалася нова пожежа: евакуйовано десятки тисяч людей

Нова пожежа виникла в окрузі Лос-Анджелес у Каліфорнії і за кілька годин охопила територію площею 38 квадратних кілометрів, повідомляє Reuters.

Пожежа “Г’юз” почалася вранці 22 січня, близько 11:00 за місцевим часом в районі озера Кастаїк за 80 кілометрів на північ від міста Лос-Анджелес. Як повідомляє CNN, на території, де сталася пожежа, здебільшого ростуть чагарники і розташовані пасовища, частину її займають ліси.

Усього за кілька годин площа нової пожежі поширилася на території, яку можна порівняти з 66% площі пожежі “Ітон”, однієї з двох руйнівних пожеж, що сталися в Лос-Анджелесі.

3 hour time-lapse of the #HughesFire that has grown from 500 to over 5,000 acres.pic.twitter.com/C63X5ICYmD — Hexdline (@HexdlineNews) January 22, 2025

Влада попередила жителів району озера Кастаїк, що пожежа може загрожувати їхньому життю. Близько 31 тисячі осіб отримали наказ про обов’язкову евакуацію, 23 тисячі осіб попередили про можливу евакуацію, розповів шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна. Через пожежу влада частково евакуювала ув’язнених з окружної в’язниці в Кастаїці, повідомив шериф.

У гасінні беруть участь близько чотирьох тисяч пожежників. За словами начальника пожежної служби округу Лос-Анджелес Ентоні Марроне, поки що жодної з будівель пожежа не пошкодила.