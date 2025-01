Під Лос-Анджелесом почалася нова пожежа: евакуйовано десятки тисяч людей

Нова пожежа виникла в окрузі Лос-Анджелес у Каліфорнії і за кілька годин охопила територію площею 38 квадратних кілометрів, повідомляє Reuters.

Пожежа “Г’юз” почалася вранці 22 січня, близько 11:00 за місцевим часом в районі озера Кастаїк за 80 кілометрів на північ від міста Лос-Анджелес. Як повідомляє CNN, на території, де сталася пожежа, здебільшого ростуть чагарники і розташовані пасовища, частину її займають ліси.

Усього за кілька годин площа нової пожежі поширилася на території, яку можна порівняти з 66% площі пожежі “Ітон”, однієї з двох руйнівних пожеж, що сталися в Лос-Анджелесі.

3 hour time-lapse of the #HughesFire that has grown from 500 to over 5,000 acres.pic.twitter.com/C63X5ICYmD