Перший випробувальний політ капсули Boeing Starliner з екіпажем відкладається

У суботу було зупинено зворотний відлік часу запуску космічної капсули Starliner компанії Boeing, що відклало випробувальний політ корабля з екіпажем щонайменше на 24 години, передає Reuters.

Перший політ CST-200 Starliner із двома астронавтами на Міжнародну космічну станцію (МКС) був надзвичайно очікуваним і довго відкладався, оскільки Boeing прагне отримати більшу частку прибуткового бізнесу НАСА, в якому тепер домінує SpaceX Ілона Маска.

Перша спроба компанії Boeing відправити Starliner без екіпажу на космічну станцію у 2019 році провалилася через програмні та технічні неполадки. Друга спроба, зроблена 2022 року, увінчалася успіхом, відкривши шлях до здійснення першої тестової місії з екіпажем.

Зворотний відлік 6 травня зупинили всього за дві години до старту через несправність клапана тиску на розгінному блоці Atlas, а потім пішли тижні затримок, спричинених іншими інженерними проблемами, які усунули в самому Starliner.

Капсула була готова до старту з Космічного центру Кеннеді НАСА у Флориді на ракеті Atlas V, створеної United Launch Alliance.

Про відтермінування було оголошено під час прямої інтернет-трансляції НАСА.

Прогнози на суботу передбачали 90-відсоткову ймовірність сприятливих погодних умов, і компанія ULA заявила в соціальних мережах, що всі системи “готові” до своєчасного старту.

Boeing, чиї комерційні літаки перебувають у підвішеному стані після кількох послідовних криз, дуже потребує перемоги в космосі для свого проєкту Starliner, програма якого відстає від графіка на кілька років і перевищила витрати більш ніж на 1,5 мільярда доларів.

У той час як Boeing зазнає труднощів, SpaceX стала надійним маршрутним таксі для НАСА, яке підтримує нове покоління космічних кораблів приватного виробництва, здатних доправляти астронавтів на МКС, а в майбутньому – в рамках амбітної програми Artemis – на Місяць і, врешті-решт, на Марс.