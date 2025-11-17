Погода 18 листопада: дощі, мокрий сніг у Карпатах і штормовий вітер

У вівторок, 18 листопада, по всій Україні очікується хмарна погода з проясненнями та опадами. У Карпатах і на Закарпатті місцями можливі значні дощі та мокрий сніг, а вітер посилюватиметься до штормових поривів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, у ніч проти 18 листопада дощі пройдуть у західних і північних областях. На Закарпатті та в Карпатах місцями можливий значний дощ і мокрий сніг. Удень невеликий дощ очікується по всій Україні, окрім північної частини.

Вітер буде західний і південно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с, а вночі в Карпатах – до 25 м/с.

Температура у західних регіонах протягом доби становитиме 0…+5 °C. У північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозують +4…+9 °C, на решті території +6…+11 °C вночі та +12…+17 °C вдень.