У лобовій ДТП на Волині загинув 27-річний чоловік

Сьогодні, 17 листопада, близько 11:00, на виїзді з міста Володимир Волинської області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув один з водіїв.

Про це повідомили в ГУНП у Волинській області.

За попередніми даними, 40-річний водій автомобіля BMW, рухаючись зі сторони села Верба, зіткнувся з Opel Meriva, який їхав у зустрічному напрямку.

У результаті зіткнення 27-річний водій Opel від отриманих травм загинув. Водія BMW із травмами госпіталізували. Згідно з попередніми даними, він був тверезий.

За фактом аварії слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.