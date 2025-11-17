Туск назвав підрив колії на маршруті до України безпрецедентною диверсією

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підрив залізничного полотна на напрямку Варшава – Люблін є безпрецедентною диверсією, спрямованою проти безпеки держави. Він наголосив, що цей маршрут має критичне значення для доставки гуманітарної допомоги в Україну, та пообіцяв знайти винних.

Про це Дональд Туск написав у мережі X.

“Підрив залізничного полотна на лінії Варшава – Люблін є безпрецедентною диверсією, спрямованою безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян. Цей маршрут також критично важливий для доставки гуманітарної допомоги в Україну. Ми піймаємо винних, ким би вони не були”, – написав Туск.

В іншому повідомленні Туск заявив, що пошкодження також були виявлені ще на одній ділянці цієї ж лінії:

“Вибуховий пристрій спрацював і зруйнував залізничне полотно. На місці події працюють екстрені служби та прокуратура. Пошкодження також зафіксовані на цій же лінії, ближче до Любліна”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, інцидент стався у неділю на околицях міста Жичин Гарволінського повіту Мазовецького воєводства. Інформацію правоохоронцям передали машиністи, які зафіксували пошкодження. Оператор залізниць PKP PLK повідомив, що ділянка лінії тимчасово закрита, а ремонт почнеться після завершення роботи слідчих служб.