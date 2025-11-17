У Польщі заявили про кілька диверсій на ділянці залізниці, якою постачається допомога Україні

Польська влада підтвердила, що пошкодження колії на залізничній лінії Варшава – Люблін у місцевості Міка є актом диверсії: вибуховий пристрій знищив частину залізничного полотна. Уряд говорить про щонайменше два епізоди диверсії на цій же лінії.

Про це пише Rzeczpospolita.

У неділю у Мазовецькому воєводстві машиніст поїзда на маршруті Варшава – Люблін помітив пошкоджену ділянку колії. Прем’єр-міністр Дональд Туск, який разом із міністрами внутрішніх справ, інфраструктури, юстиції та міністром-координатором спецслужб побував на місці, заявив, що вибуховий пристрій зруйнував залізничне полотно на лінії, якою зокрема перевозять озброєння в Україну, і назвав подію актом диверсії.

У МВС повідомив, що вибух підтвердили експерти і що на місці зібрали “дуже значний” доказовий матеріал, включно з записами з камер спостереження та іншими речовими доказами. За даними правоохоронців, цими вихідними зафіксовано два акти диверсії: підтверджений вибух поблизу станції Міка та ще один інцидент: у неділю увечері була пошкоджена лінія електропередач довжиною 60 м, а за кілька сотень метрів на колії був виявлений металевий затискач, перерізаний навпіл поїздами, що рухалися цією ділянкою.

Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак розповів, що диверсії сталися на колії, яка пролягає від Варшави через Люблін до кордону з Україною. Лінія була модернізована для забезпечення швидкості 160 км/год і нею рухаються близько 115 поїздів щодня. Маршрут також використовується для поставок Україні військових і гуманітарних вантажів.