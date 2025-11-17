Киянина відправили за ґрати за підпал на Укрзалізниці: який строк отримав диверсант

Київський суд визнав 34-річного чоловіка винним у диверсії під час воєнного стану за підпал релейної шафи Укрзалізниці на станції “Дарниця”. Засуджений отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та зобов’язаний відшкодувати завдані збитки.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що обвинувачений, шукаючи підробіток, отримав повідомлення в Telegram із пропозицією за 350 доларів знайти та підпалити релейну шафу Укрзалізниці. Для цього він поїхав на станцію “Дарниця”, знайшов там релейну шафу, облив її розчином для розпалювання багаття та підпалив.

Реклама

Реклама

Своїми діями чоловік завдав залізниці збитки у майже мільйон гривень.

Суд визнав 34-річного чоловіка винним у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України.

Обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна, крім того, він має відшкодувати вартість спаленої шафи.