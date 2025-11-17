У Харкові тролейбус вилетів з дороги та зніс зупинку

Сьогодні ввечері, 17 листопада, у Харкові на проспекті Аерокосмічному тролейбус вилетів за межі проїжджої частини та врізався в зупинку громадського транспорту.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Аварія сталася о 18:15 в районі перехрестя Аерокосмічного проспекту з вулицею Дмитра Коцюбайла. Як пишуть місцеві Telegram-канали, тролейбус №6 виїхав з дороги із зустрічної смуги руху.

За попередніми даними, під час руху водієві тролейбуса стало зле.

“Зараз єдиний постраждалий – водій. За інформацією медиків, він був тверезий”, – йдеться в повідомленні.

На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги та інші фахівці.