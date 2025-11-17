        Кримінал

        У Харкові тролейбус вилетів з дороги та зніс зупинку

        Галина Шподарева
        17 Листопада 2025 19:07
        У Харкові тролейбус зніс зупинку / Фото: Харківська міська рада
        У Харкові тролейбус зніс зупинку / Фото: Харківська міська рада

        Сьогодні ввечері, 17 листопада, у Харкові на проспекті Аерокосмічному тролейбус вилетів за межі проїжджої частини та врізався в зупинку громадського транспорту.

        Про це повідомили в Харківській міській раді.

        Аварія сталася о 18:15 в районі перехрестя Аерокосмічного проспекту з вулицею Дмитра Коцюбайла. Як пишуть місцеві Telegram-канали, тролейбус №6 виїхав з дороги із зустрічної смуги руху.

        За попередніми даними, під час руху водієві тролейбуса стало зле.

        “Зараз єдиний постраждалий – водій. За інформацією медиків, він був тверезий”, – йдеться в повідомленні.

        На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги та інші фахівці.

        ДТП з тролейбусом у Харкові / Фото: Харківська міська рада

         


