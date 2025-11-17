ДБР відкрило два кримінальні провадження проти своїх співробітників після розслідування НАБУ

Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження щодо ймовірного отримання неправомірної вигоди та можливого перевищення повноважень працівниками ДБР. Підстава – результати спецоперації “Мідас” НАБУ та САП.

Про це повідомив керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.

“14 листопада 2025 року Головне слідче управління ДБР внесло до ЄРДР відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України”, – йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що вже надіслані запити до НАБУ щодо дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчі перевіряють інформацію, оприлюднену медіа, зокрема щодо:

можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань;

можливого тиску на окремих посадовців;

можливого проведення обшуків “на замовлення” фігурантів кримінального провадження у так званій “Справі Мідас”, розслідування якої веде НАБУ.

Також перевіряються інші можливі факти перевищення влади чи службових повноважень окремими працівниками ДБР.