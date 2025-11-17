Подвійний ракетний удар по Балаклії: рятувальники Харківщини показали ліквідацію наслідків

У місті Балаклія Харківської області ліквідовують наслідки російської ракетної атаки, яку РФ здійснила вночі 17 листопада. Внаслідок обстрілу спалахнули три пожежі у приватному будинку та багатоповерхівках. Пошкоджено дитячий садок та легкові автомобілі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники та верхолази ДСНС за допомогою спецобладнання та спорядження проводили аварійно-відновлювальні роботи, демонтуючи пошкоджені конструкції у багатоквартирних будинках.

“Першочергове завдання — зняти аварійність, щоб комунальники та будівельники змогли розпочати ремонт житла”, — розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, 17 листопада, близько 2:00, збройні сили РФ завдали ракетного удару по місту Балаклія. Росіяни застосували для обстрілу дві ракети “Іскандер-М”. Загинули троє чоловіків. Ще 15 людей дістали поранення та зазнали гострої реакції на стрес. Серед постраждалих четверо дітей: троє дівчат віком 14, 15 і 17 років, а також 12-річний хлопчик.