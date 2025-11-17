Орбан порівняв фінансову допомогу Україні з “ящиком горілки для алкоголіка”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на лист президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у якому зазначено, що Україні у 2026 році може знадобитися 70 млрд євро підтримки, а також наведено можливі механізми фінансування.

Про це Віктор Орбан написав у мережі X.

У дописі Орбан традиційно розкритикував надання коштів Києву, використовуючи принизливі аналогії.

“Вся ця справа трохи схожа на спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще один ящик горілки. Угорщина не втратила здорового глузду”, — написав він.

Раніше Орбан називав подальшу підтримку України з боку ЄС “божевіллям”, стверджуючи, що Київ не має шансів на перемогу над Росією.

“Ми вже спалили 185 мільярдів євро, і наш намір — спалити ще більше. Тож ми фінансуємо країну, яка не має жодних шансів виграти війну”, — заявив Орбан.