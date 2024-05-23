Суспільство

Перших двох ув’язнених, які виявили бажання воювати, звільнили

23 Травня 2024 11:44
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Ілюстративне фото / Getty Images

Хмельницький міськрайонний суд звільнив перших двох ув’язнених, які виявили бажання воювати. 

Про це повідомляє пресслужба суду.

Перші рішення суд виніс 21 травня. Подання від ДУ “Хмельницький слідчий ізолятор” про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби розглядали у режимі відео конференції.

Бажання проходити військову службу за контрактом виявили двоє чоловіків (2000-го та 1981 років народження), які є мешканцями сіл Хмельницького та Красилівського районів Хмельницької області і які у жовтні та листопаді 2022 року були засуджені за крадіжки до 4 років і 9 місяців та до 5 років і 5 місяців в’язниці.

У тексті ухвал йдеться, що кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків.

Після винесення рішень судом ДУ “Хмельницький слідчий ізолятор” має невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання ухвалами законної сили, умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. А підрозділи Нацгвардії мають їх доставити до Хмельницького ТЦК для укладення контракту та проходження військової служби.

Суд також постановив, що над чоловіками буде встановлений адміністративний нагляд терміном на 1 рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом.

Умовно-достроково звільненим заборонено перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Суд наголошує, що кожна з ухвал підлягає негайному виконанню, але при цьому них може бути подана скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом 7 днів з дня оголошення ухвали.

Також повідомляється, що 22 травня Хмельницький міськрайонний суд проводить розгляд ще 50 подань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які виявили бажання мобілізуватися.


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