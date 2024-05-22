Перші спеціалісти з обслуговування винищувачів F-16 почали повертатись в Україну 

Після навчань до України повертаються перші спеціалісти з обслуговування винищувачів F-16.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
“Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну”, – сказав він.
За словами Євлаша, фахівці з обслуговування F-16 зможуть ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.
“Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно”, – наголосив речник.