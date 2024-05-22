Суспільство

Перші спеціалісти з обслуговування винищувачів F-16 почали повертатись в Україну 

22 Травня 2024 13:38
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F-16
F-16 / Getty Images

Після навчань до України повертаються перші спеціалісти з обслуговування винищувачів F-16. 

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

“Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну”, – сказав він.

За словами Євлаша, фахівці з обслуговування F-16 зможуть ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.

“Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно”, – наголосив речник.


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Перші спеціалісти з обслуговування винищувачів F-16 почали повертатись в Україну 
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