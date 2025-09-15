Перцовський: РФ б’є по вузлових станціях, щоб паралізувати залізницю, але рух поїздів не зупиняється

Росія з літа активізувала масовані удари по залізничній інфраструктурі України, зокрема по ключових вузлових станціях та енергетичних об’єктах. Попри це Укрзалізниця продовжує забезпечувати рух поїздів і готується до нової воєнної зими. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.

За його словами, масовані атаки почалися ще з липня-серпня і носять системний характер. «Шахеди просто масовано атакують наші ключові станції — Лозову, Синельникове, Козятин. Це комплексні удари, під які потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. Ворог б’є так, щоб фактично вузол був зруйнований», — зазначив Перцовський.

Він наголосив, що навіть у таких умовах поїзди не скасовуються: «Ми знаходимо можливості зміни в розкладі, але завжди їдемо. І українці відзначають героїзм наших працівників, які відновлюють інфраструктуру навіть під загрозою повторних ударів».

Перцовський підкреслив, що компанія готується до зими з урахуванням можливих масованих атак на енергетику. «Маємо план А, план Б, план С. Ми робимо все для того, щоб був відповідний захист: резервні тепловози, генератори всюди, де потрібно. Буде складно, але я впевнений на 100%, що залізниця не зупиниться», — сказав він.

Особливу увагу, за його словами, Укрзалізниця приділяє безпеці працівників. «Наш головний пріоритет — зберегти колектив. Ми впровадили алгоритми, як заздалегідь попереджати людей про атаки. Навіть якщо втратимо локомотив чи будівлю, головне — врятувати людей. На щастя, останні масштабні атаки пройшли без людських жертв», — додав Перцовський.