Політика

Пентагон підтвердив перші втрати солдатів КНДР у Курській області
16 Грудня 2024 20:32
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війна, кндр, курська операція
Ймовірно північнокорейський солдат у Курській області в об'єктиві українського дрона / Фото з соцмереж

Солдати Північної Кореї брали участь у бойових діях у Курській області та понесли втрати. Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Sky News

“Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях в Курській області… У нас є свідчення того, що вони зазнали втрат, як убитих, так і поранених”, — зазначив Райдер.

Цього ж дня українська розвідка повідомляла, що підрозділи армії Північної Кореї були залучені до штурмів позицій ЗСУ у Курській області. Через значні втрати ці підрозділи доукомплектовують новими бійцями. 

Про втрати серед військових КНДР також повідомляв командир підрозділу аеророзвідки “Птахи Мадяра” Роберт Бровді.


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