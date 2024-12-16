Пентагон підтвердив перші втрати солдатів КНДР у Курській області

Солдати Північної Кореї брали участь у бойових діях у Курській області та понесли втрати. Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Sky News.

“Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях в Курській області… У нас є свідчення того, що вони зазнали втрат, як убитих, так і поранених”, — зазначив Райдер.

Цього ж дня українська розвідка повідомляла, що підрозділи армії Північної Кореї були залучені до штурмів позицій ЗСУ у Курській області. Через значні втрати ці підрозділи доукомплектовують новими бійцями.

Про втрати серед військових КНДР також повідомляв командир підрозділу аеророзвідки “Птахи Мадяра” Роберт Бровді.