Командир підрозділу аеророзвідки “Птахи Мадяра” Роберт Бровді (позивний “Мадяр”) повідомив про успішну ліквідацію 22 ворогів, серед яких північнокорейські та російські військові, під час ранкових боїв на Курщині.

За словами “Мадяра”, атака супротивника була відбита завдяки злагодженій роботі підрозділів ЗСУ, зокрема пілотів FPV-дронів.

Деталі операції

Ворог спробував здійснити штурм за підтримки північнокорейських найманців, але атака провалилася. На відео з дронів видно, як північнокорейські військові після бою збирали тіла загиблих у баггі, однак і ці групи зазнали ударів.

“На конкретній ділянці фронту пів сотні ворогів були знищені лише сьогодні вранці, а день ще попереду”, — зазначив командир.

Робота ЗСУ

Успіх операції став можливим завдяки координації дій пілотів дронів “Птахів Мадяра”, 95-ї десантно-штурмової бригади, 36-ї бригади морської піхоти, а також танкових підрозділів 1-ї та 17-ї бригад.

“Моркв’яні” (жартівлива назва, яку використовують для позначення північнокорейських солдатів) зазнали значних втрат. “Не туди ви рогами запхалися”, — додав “Мадяр”.