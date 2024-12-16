Північнокорейські війська поповнюють особовий склад після втрат на Курщині – ГУР

Підрозділи армії КНДР, які зазнали значних втрат під час бойових дій на Курщині, отримують підкріплення для продовження наступальних операцій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За даними ГУР, 14-15 грудня в районах сіл Пльохово, Ворожба та Мартинівка Курської області РФ північнокорейські війська втратили щонайменше 30 військовослужбовців убитими та пораненими.

Крім того, поблизу села Курилівка безвісти зникли щонайменше троє північнокорейських солдатів.

“Через значні втрати штурмові підрозділи доукомплектовують новими військовослужбовцями, зокрема з 94-ї окремої бригади армії КНДР, для забезпечення подальших активних бойових дій на Курщині”, – повідомили в розвідці.