Парубія застрелили, коли він йшов до спортзалу

Як повідомлялося, у центрі Львова вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Напад стався в суботу, 30 серпня, коли політик прямував до спортивного залу.

Про це повідомила в коментарі для ТСН подруга родини, львівська волонтерка Наталія Шелестак. За її словами, вбивство сталося на вулиці академіка Єфремова, у старій частині міста. Родина політика перебуває у шоковому стані.

«Цим вбивством хотіли показати, що серед білого дня у центрі міста можна знищувати політичних діячів. Родина Парубія завжди боролася за Україну, за культуру. Андрій прямував у спортзал, планував позайматися та повернутися додому», — сказала вона.

Шелестак додала, що останнім часом Парубій жив у Львові та займався здоров’ям своєї родини.

Як повідомили у правоохоронних органах, після нападу в місті було оголошено план «Сирена». У мережі з’явився відеозапис моменту злочину, обставини події встановлюються.