У Львові вбито колишнього спікера Ради Андрія Парубія

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства у Львові колишнього голови Верховної ради Андрія Парубія.

Поліція прямо не називає ім’я вбитого, але за повідомленнями місцевих ЗМІ, мова йде саме про Парубія.

Реклама

Реклама

“Сьогодні, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження”, – йдеться у повідомленні.

Потерпілий помер до приїзду медиків.

Місцеві пабліки повідомляють, що вбивця був курʼєр “Глово”, який приніс замовлення.

Як повідомили правоохоронці, до розкриття та розслідування залучаються слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Служба безпеки України та інші необхідні органи.

“Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством”, – заявил в поліції.

Андрій Парубій був Головою Верховної Ради України 14 квітня 2016 року по 28 серпня 2019 року.

Крім того, він був Секретарем РНБО з 27 лютого по 7 серпня 2014 року.

Народний депутат України 6-го, 7-го та 8-го скликань.

Під час Євромайдану був комендантом Самооборони Майдану.