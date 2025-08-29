        Суспільство

        Партизани влаштували диверсію на російській залізниці

        Галина Шподарева
        29 Серпня 2025 11:12
        Пожежа на місці підпалу / Фото ілюстративне: Pexels
        Партизанський рух “Атеш” заявив про успішну операцію на території Росії: їхні агенти знищили релейну шафу на залізничній гілці у Костромі, що спричинило затримки руху поїздів.

        Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

        У русі підкреслили, що Кострома вважалася безпечною територією для окупантів, проте диверсія показала, що загроза може виникнути навіть у глибині РФ. Залізнична мережа регіону використовується для транспортування палива, техніки та комплектуючих на військові заводи. Руйнування інфраструктури ускладнює логістику армії РФ та затримує постачання.

        В “Атеш” наголосили, що подібні акції свідчать: кожен регіон Росії може стати фронтом, а Кремль не здатний гарантувати безпеку своєї логістики.


