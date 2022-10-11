Парламент Естонії запропонував визнати Росію країною – спонсором тероризму

У парламенті Естонії представлений проект резолюції з різким засудженням дій Росії в Україні, який пропонує визнати РФ країною — спонсором тероризму та позбавити її статусу постійного члена Ради Безпеки ООН, повідомила у вівторок прес-служба найвищого законодавчого органу балтійської республіки.

Проект резолюції передали 85 депутатів парламенту (загалом у парламенті працює 101 народний обранець), потім комісія із закордонних справ підготує його до відправки на пленарне засідання для обговорення та голосування.

“Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, парламент Естонії оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію – державою – спонсором тероризму, діям якого необхідно дати спільну відсіч. Парламент закликає міжнародне співтовариство прийняти аналогічні декларації”, – зазначається у проекті.

У документі також йдеться про те, що Естонія різко засуджує військові дії Російської Федерації проти України. Парламент підтверджує, що “Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення сфальшованих референдумів”.

Згідно з проектом, парламент підтримує вимогу позбавити Росію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН, а також закликає країни ЄС виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації та її союзника Білорусії.