Парламент Британії пов’язує падіння літака Пригожина та кінець влади Путіна

Голова британського парламентського комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд вважає, що після падіння літака ватажка “ПВК Вагнер” Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін недовго залишатиметься при владі.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

“Можливо, Пригожин і мертвий, але шкоди завдано, тому що він підняв завісу над тим, наскільки погано йшло вторгнення Путіна в Україну”.

Еллвуд заявив, що не згоден з оцінкою деяких аналітиків про те, що зі смертю Пригожина “головна загроза для Путіна зникла” і російський президент може стати сильнішим.

Він запропонував іншу точку зору: що “усунення інодумців у таких масштабах, як зараз робить Путін”, свідчить про те, що його довіра до найближчого оточення зникла.

Путін зараз керує через страх, а не через лояльність, і, що дуже важливо, російські олігархи та еліта більше не бачать в ньому надійного гаранта свого статусу, вважає депутат.

На його думку, Путін глибоко принижений на багатьох фронтах: група Вагнера була “дуже грізним підрозділом” в Україні і одним з небагатьох компетентних російських бойових підрозділів, і тепер цього немає.

Еллвуд сказав, що погляд на російську історію говорить про те, що може статися далі: “Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія демонструє, що слабкість швидко і безжально використовується”.

“І я підозрюю, що його замінять, можливо, не в короткостроковій перспективі, але, безумовно, м’яч вже запущений. Я підозрюю, що Путіну залишились лічені дні”, – зазначив він.