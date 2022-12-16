Парламент Болгарії схвалив угоду про постачання зброї Україні

Парламент Болгарії 16 грудня проголосував за схвалення у другому й остаточному читанні угоди між Болгарією та Україною про постачання Україні озброєння, техніки та боєприпасів.

За це проголосували 166 осіб, проти – 48, проти – Болгарська соціалістична партія (БСП) і „Вузраждане”, повідомляє The Sofia Globe.

Минулого тижня депутати проголосували за затвердження переліку озброєнь, які будуть передані Україні. Список засекречено, і під час дебатів 16 грудня депутат від БСП Крістіан Вігенін із 240 депутатів, загалом 25 ознайомилися зі списком.

Тимчасовий міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не в змозі постачати важке озброєння, лише стрілецьку зброю та боєприпаси.

Стоянов зазначив, що список засекречений, оскільки містить інформацію про всі озброєння Болгарії. За його словами, жодна країна не розкрила повної інформації про зброю, яку вона відправила в Україну.

Депутат від ГЕРБ-ОДФ Делян Добрев заявив, що список засекречено, «тому що нам соромно, як мало ми даємо».