Палата представників США проголосувала за початок розслідування щодо імпічменту Байдена

Палата представників Конгресу США, де більшість мають республіканці, 13 грудня проголосували за резолюцію щодо розслідування у справі щодо імпічменту президента-демократа Джо Байдена.

Про це повідомило агентство Reuters.

Як зазначається, відповідне рішення схвалили 221 голосом проти 212.

Журналісти пояснили, що мовиться про звинувачення представників Республіканської партії на адресу Байдена у тому, що він нібито неналежно отримав вигоду від бізнес-діяльності за кордоном свого сина Гантера, зокрема в Україні та Китаї, у період віцепрезидентства свого. Однак конкретних доказів республіканці не навели.

Reuters вказує, що Республіканська партія неформально розпочала розслідування ще три місяці тому, коли спікером був Кевін Маккарті. Тепер, після голосування, республіканці отримують більше юридичних інструментів, аби вимагати адміністрацію Байдена співпрацювати у цьому питанні.

Агентство інформує, що Білий дім відкидає розслідування як таке, що не підкріплене фактами та політично вмотивоване, а сам Байден розкритикував республіканців за те, що вони ігнорують його запити стосовно пріоритетів внутрішньої політики і додаткового фінансування для України та Ізраїлю.

“Замість того, щоб зробити щось для покращення життя американців, вони зосередилися на тому, аби атакувати мене брехнею”, — сказав президент.

Журналісти додали, що запущена республіканцями процедура майже гарантовано не дозволить їм усунути Байдена з посади. І навіть якщо Палата проголосує за імпічмент, наступним кроком має бути голосування у Сенаті, де президента мають визнати винним дві третини сенаторів.

“Це практично неможливо, оскільки там більшість мають демократи з перевагою 51 проти 49. Водночас процедура може стати частиною кампанії республіканців перед виборами 2024 року”, — додає Reuters.