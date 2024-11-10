Суспільство

Останнє відділення Укрпошти закрилося в Куп’янську
10 Листопада 2024 18:21
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куп'янськ
Наслідки атаки на Куп’янськ 9 листопада 2024 / Фото ДСНС

У Куп’янській громаді Харківської області, через постійні обстріли з боку російських військ, припинило роботу останнє відділення Укрпошти. Також перестали функціонувати банкомати, про що повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін під час телемарафону.

«На жаль, через безпекові загрози ми змушені були закрити відділення Укрпошти, щоб уникнути скупчення людей та забезпечити їхню безпеку. Ми не могли більше ризикувати життям працівників та відвідувачів. Також банкомати припинили роботу через використання великої кількості FPV-дронів для атак на інкасаторські автомобілі», — зазначив Беседін.

Він додав, що російська армія контролює під’їзди до Куп’янська та активно використовує FPV-дрони для атак на транспорт, перешкоджаючи доставці гуманітарної допомоги.

«Безпекова ситуація вкрай складна, а на лівобережжі – критична. Постійні обстріли призводять до руйнувань. Ворог воює, знищуючи наші міста, будинки та вбиваючи людей. Сьогодні ми втратили двох людей, ще одна поранена. Наразі важливо евакуюватися до більш безпечних місць», — наголосив Беседін.

Він також повідомив, що загиблі внаслідок атаки у селищі Ківшарівка досі залишаються під завалами, оскільки російські обстріли не дозволяють використовувати спецтехніку та проводити рятувальні роботи.

«Три загиблих залишаються під завалами, і деблокувати їх неможливо», — зазначив Беседін.

За його словами, 1100 мешканців громади на лівому березі Осколу залишаються без електрики, газу, централізованого водо- та теплопостачання.


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