Політика

Орбану подарували новий шарф

25 Листопада 2022 14:27
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орбан

Після зустрічі голів урядів Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща), яка 24 листопада пройшла в Кошиці (Словаччина), прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до своїх критиків із закликом «спокійно ставитись до його шарфу». “Футбольний матч – це футбольний матч, а політика – це політика”, – заявив глава угорського уряду.

Нещодавно Орбан з’явився на футбольному змаганні у шарфі із зображенням карти Великої Угорщини, що включає області сьогоднішньої Австрії, Словаччини, Словенії Румунії, Хорватії, України. До кінця Першої світової війни ці території належали до Угорського королівства у складі Австро-Угорщини. Відсилання Орбана до Великої Угорщини останніми роками неодноразово викликали занепокоєння сусідніх країн.

Господар зустрічі Вишеградської четвірки Едуард Хегер опублікував у Twitter фотографію, на якій на ньому та на голові угорського кабінету – однакові шарфи у кольорах Словаччини. «Я помітив, що Віктор Орбан має старий шарф і тому сьогодні подарував йому новий», – написав у коментарі до знімку глава словацького уряду.

Після появи Віктора Орбана у шарфі із зображенням Великої Угорщини МЗС України викликало угорського посла. Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер, характеризуючи епізод із картою, вжив слова «мерзість» і «огидність». Глава чеської дипломатії Ян Липавський оцінив поведінку угорського прем’єра як «неприйнятну». З критикою Віктора Орбана також виступило МЗС Румунії.


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