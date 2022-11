Орбану подарували новий шарф

Після зустрічі голів урядів Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща), яка 24 листопада пройшла в Кошиці (Словаччина), прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до своїх критиків із закликом «спокійно ставитись до його шарфу». “Футбольний матч – це футбольний матч, а політика – це політика”, – заявив глава угорського уряду.

Нещодавно Орбан з’явився на футбольному змаганні у шарфі із зображенням карти Великої Угорщини, що включає області сьогоднішньої Австрії, Словаччини, Словенії Румунії, Хорватії, України. До кінця Першої світової війни ці території належали до Угорського королівства у складі Австро-Угорщини. Відсилання Орбана до Великої Угорщини останніми роками неодноразово викликали занепокоєння сусідніх країн.

Господар зустрічі Вишеградської четвірки Едуард Хегер опублікував у Twitter фотографію, на якій на ньому та на голові угорського кабінету – однакові шарфи у кольорах Словаччини. «Я помітив, що Віктор Орбан має старий шарф і тому сьогодні подарував йому новий», – написав у коментарі до знімку глава словацького уряду.

I’ve welcome HU PM Viktor #Orban to #V4 summit in #Kosice and as winter is approaching gave him a new #scarf #scarfgate. pic.twitter.com/zXVrRxWWim