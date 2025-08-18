Окупанти завдали удару по рятувальниках у Костянтинівці

Сьогодні, 18 серпня, російські війська завдали удару по місту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Внаслідок обстрілу поранені двоє рятувальників.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Донецькій області.

У результаті обстрілу пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини.

Двоє рятувальників дістали поранення, постраждалих доставили до медичного закладу.

Це вже не перший випадок, коли ворог свідомо обстрілює рятувальників.

Нагадаємо, вранці 16 серпня у Запорізькій області російський БпЛА вдарив по рятувальниках саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.

Також 29 липня у Корабельному районі Херсона російські військові цілеспрямовано атакували FPV-дроном вантажний автомобіль одного з підрозділів ДСНС. Внаслідок удару постраждали двоє рятувальників віком 30 та 47 років. Їх доправили до лікарні з вибуховими травмами, контузіями та уламковими пораненнями.