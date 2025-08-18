        Суспільство

        Окупанти завдали удару по рятувальниках у Костянтинівці

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2025 18:36
        Пошкоджена пожежно-рятувальна частина у Костянтинівці / Фото: ДСНС
        Сьогодні, 18 серпня, російські війська завдали удару по місту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Внаслідок обстрілу поранені двоє рятувальників.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Донецькій області.

        У результаті обстрілу пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини.

        Двоє рятувальників дістали поранення, постраждалих доставили до медичного закладу.

        Це вже не перший випадок, коли ворог свідомо обстрілює рятувальників.

        Нагадаємо, вранці 16 серпня у Запорізькій області російський БпЛА вдарив по рятувальниках саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.

        Також 29 липня у Корабельному районі Херсона російські військові цілеспрямовано атакували FPV-дроном вантажний автомобіль одного з підрозділів ДСНС. Внаслідок удару постраждали двоє рятувальників віком 30 та 47 років. Їх доправили до лікарні з вибуховими травмами, контузіями та уламковими пораненнями.

        Наслідки обстрілу пожежно-рятувальної частини у Костянтинівці / Фото: ДСНС

