Окупанти вивозять зерно з захоплених територій

З порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області вийшла чергова баржа з українським зерном.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Російська окупаційна «адміністрація» розграбовує тимчасово окуповані території задля заробітку, розуміючи свою недовговічність. На ТОТ Запоріжжя колаборанти продовжують організовувати вивезення українського зерна”, – йдеться у повідомленні.

Усі аграрії регіону зобов’язані здавати зерно загарбникам по фіксованій ціні, яка в рази нижче ринкової. Потім зерно «перепродається» вже за ринковими цінами й вивозиться з регіону через порти. Різницю загарбники забирають собі, повідомляє ЦНС.