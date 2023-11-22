Суспільство

Окупанти вивозять зерно з захоплених територій

22 Листопада 2023 08:10
читать на русском →
зерно

З порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області вийшла чергова баржа з українським зерном.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Російська окупаційна «адміністрація» розграбовує тимчасово окуповані території задля заробітку, розуміючи свою недовговічність. На ТОТ Запоріжжя колаборанти продовжують організовувати вивезення українського зерна”, – йдеться у повідомленні.

Усі аграрії регіону зобов’язані здавати зерно загарбникам по фіксованій ціні, яка в рази нижче ринкової. Потім зерно «перепродається» вже за ринковими цінами й вивозиться з регіону через порти. Різницю загарбники забирають собі, повідомляє ЦНС.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Листопада 2023 10:49

Золото скіфів повернуть до України
22 Листопада 2023 07:47

Сили оборони збили 14 “Шахедів” цієї ночі 
22 Листопада 2023 07:07

Сили оборони збили чотири “Шахеди” над Київщиною та Житомирщиною цієї ночі 
21 Листопада 2023 21:37

Європарламент погодився відкрити офіс у Києві, – Euractiv
21 Листопада 2023 19:08

Окупанти завдали ракетних ударів по Одесі та Білгород-Дністровському району
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки