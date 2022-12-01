Окупанти привласнили зарплату працівників ЗАЕС

Представники «росатому» на Запорізькій АЕС привласнюють гроші, призначені на зарплати українському персоналу, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

“Представники корпорації «росатом» «відмивають» гроші, які виділяються на здійснення управління Запорізькою атомною електростанцією. Для цього вони оформлюють фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України”, – йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто, гроші які призначались для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками «росатому».

“Наразі на ЗАЕС залишається близько 500 окупантів, 200 з яких це так звані «кадирівці» з батальйону «ахмат». Їхнє головне завдання – залякування персоналу та схиляння до співпраці з окупантами”, – заявили в розвідці.

ГУР також інформує, що у промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію. Про це було повідомлено так звану «поліцію» Енергодару.

Співробітники фсб, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто «тайники диверсійних підрозділів ЗСУ».