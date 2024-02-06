Окупанти посилюють пошук “екстремістів” на ТОТ півдня України, – Спротив

Росіяни збільшують кількість камер відеоспостереження у великих містах на тимчасово окупованих територіях півдня України для виявлення “екстремістів”

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Мова йде про міста півдня, адже там ворог активно переслідує українців у підозрі в “нелояльності”.

Офіційно повідомляється, що камери встановлюють задля “підвищення безпеки”, але насправді росіяни використовують їх для “пошуку “екстремістів” серед місцевих мешканців”.

“Зокрема, саме тому камери встановлюють навколо військових об’єктів, місць фейкових окупаційних установ та залізниці”, – пишуть в ЦНС.