Окупанти планують “евакуювати” із ЗАЕС понад три тисячі працівників

Український “Енергоатом” отримав інформацію про підготовку російських окупантів до «евакуації» з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей.

Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин.

“Водночас нагадуємо, що працівникам ЗАЕС виїзд з міста рашисти заборонили майже від початку окупації. Також, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з Енергодару до Ростовської області рф вже вивезли частину сімей запорізьких атомників”, – йдеться у повідомленні Держконцерну.

“Таким чином, російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію Запорізької атомної електростанції, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу. Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з рашистами, найближчим часом збираються «евакуювати». І це загострить вже й наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані”, – підкреслюється у заяві.

Водночас Енергоатом зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації. Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій.

“Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору, Енергоатому, – це єдиний шлях припинення російського безладу на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки”, – заявили в Енергоатомі.