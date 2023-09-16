Суспільство

Окупанти обстріляли цивільне авто на Харківщині: двоє людей загинуло

16 Вересня 2023 16:29
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загиблі, обстріл, Харківщина

Росіяни у суботу влучили керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю на Харківщині, чоловік та жінка загинули на місці, ще одного чоловіка поранено.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

“Російські окупанти поблизу с. Стрілеча завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю.

Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік отримав поранення та був госпіталізований”.

Синєгубов також повідомив, що в суботу росіяни обстріляли с. Петропавлівка Куп’янського району. Зазнав поранення цивільний чоловік 23 років, його госпіталізували. Пошкоджено автомобіль.


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