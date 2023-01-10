Економіка

Окупанти намагаються підключити ЗАЕС до російської енергосистеми

10 Січня 2023 19:29
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заес

Російські війська неодноразово намагалися підключити Запорізьку атомну електростанцію до російської енергетичної системи. Про це заявив голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

«Чи можливо підключити Запорізьку АЕС до енергосистеми Росії? Ми вже бачили ці спроби, вони невдалі і завершилися нічим. Тому ми переконані, що всі подальші намагання окупантів фактично вкрасти Запорізьку АЕС і електрику, яку вона може виробляти, також ні до чого не призведуть», – повідомив він.

Крім того, Коріков вказав на те, що міжнародні організації, в тому числі Міжнародне агентство атомної енергії, неодноразово вказували на те, що Запорізька АЕС належить Україні, так само як і вироблена нею електрика.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпекової зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня МАГАТЕ заявило про прогрес у переговорах. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.


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