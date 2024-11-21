Окупанти атакували Україну міжконтитентальною балістичною ракетою – Повітряні сили

Під час ранкової атаки 21 листопада російські війська завдали удару по Дніпру, використавши міжконтинентальну балістичну ракету, ракету “Кинджал” та сім крилатих ракет Х-101. Шість із них були збиті силами ППО.

Про це повідомляють Повітряні сили України.



“Уранці 21 листопада 2024 року, в період з 05:00 до 07:00, російські війська атакували місто Дніпро, зокрема підприємства та об’єкти критичної інфраструктури, застосувавши ракети різних типів.

Міжконтинентальна балістична ракета була запущена з Астраханської області РФ.

Аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал” випустив винищувач МіГ-31К із Тамбовської області.

Із бомбардувальників Ту-95МС у Волгоградській області запущено сім крилатих ракет Х-101″.

У ході бою протиповітряна оборона знищила шість ракет Х-101. Інші ракети завдали обмеженої шкоди.

Інформації про постраждалих або жертви наразі немає. Повітряні сили закликали медіа та блогерів відповідально поширювати інформацію, особливо щодо роботи ЗСУ та безпекових загроз.