Суспільство

Окупанти атакували Україну міжконтитентальною балістичною ракетою – Повітряні сили
21 Листопада 2024 09:51
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атаки ворога, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Під час ранкової атаки 21 листопада російські війська завдали удару по Дніпру, використавши міжконтинентальну балістичну ракету, ракету “Кинджал” та сім крилатих ракет Х-101. Шість із них були збиті силами ППО.

Про це повідомляють Повітряні сили України.


“Уранці 21 листопада 2024 року, в період з 05:00 до 07:00, російські війська атакували місто Дніпро, зокрема підприємства та об’єкти критичної інфраструктури, застосувавши ракети різних типів.

  • Міжконтинентальна балістична ракета була запущена з Астраханської області РФ.
  • Аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал” випустив винищувач МіГ-31К із Тамбовської області.
  • Із бомбардувальників Ту-95МС у Волгоградській області запущено сім крилатих ракет Х-101″.

У ході бою протиповітряна оборона знищила шість ракет Х-101. Інші ракети завдали обмеженої шкоди.

Інформації про постраждалих або жертви наразі немає. Повітряні сили закликали медіа та блогерів відповідально поширювати інформацію, особливо щодо роботи ЗСУ та безпекових загроз.


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