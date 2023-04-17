Оксана Баюл: “Український спорт можуть закрити”

Минулого місяця МОК опублікував нові рекомендації щодо поступового повернення російських і білоруських спортсменів як нейтральних до міжнародних змагань.

Перша Олімпійська чемпіонка України, фігуристка Оксана Баюл категорично не погоджується. Поки її країну атакують, вона не хоче, щоб росіяни змагалися.

“Якби я була Томасом Бахом, я б не дозволила росіянам змагатися до кінця війни. І крапка”, – сказала вона в інтерв’ю Reuters. «Я б їх не впустила».

Баюл, яка живе в США, запропонувала допомогти українським фігуристам приїхати тренуватися до ковзанярських клубів США. Але спортсмени відмовилися залишати країну, незважаючи на складні обставини.

“Я завжди сприймаю спортсменів як солдатів. Ми люди, які борються за себе, і ми боремося за свою країну”, – сказала вона.

Україна заборонила своїм збірним брати участь в олімпійських, неолімпійських і паралімпійських змаганнях, в яких беруть участь росіяни та/або білоруси.

Баюл сказала, що українські спортсмени та спортивні федерації повинні самі вирішувати, чи брати участь у змаганнях.

«Вони заробляють гроші, беручи участь у змаганнях», — сказала вона. «Якщо вони не зможуть заробити гроші, то український спорт закриють. І Бог знає, коли вони зможуть стати на ноги».