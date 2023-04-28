Кримінал

Офісу генпрокурора відомо про 73 умисні вбивства українських військовополонених

28 Квітня 2023 16:02
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прокуратура, полон

Українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.

Про це в Офісі генпрокурора повідомили у відповідь на інформаційний запит LIGA.net.

Понад 1500 українських військовослужбовців є потерпілими від злочинів, які вчинили російські загарбники. 73 – умисно вбито.

“За фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом особам, серед них одній – за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів”, – повідомили в Офісі генпрокурора.


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