Офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо розстрілу окупантами 16 українських військовополонених 

В районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Російські Покровського напрямку окупанти розстріляли 16 українських військовополонених. Україна розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

1 жовтня у медіа поширили інформацію про ймовірний розстріл ворогом 16 військовополонених ЗСУ. На оприлюдненому відео зафіксовано, як українські військові під контролем окупанта вийшли з лісопосадки. Коли військовополонені вишикувалися в шеренгу, росіяни умисно відкрили по них вогонь на ураження.

“Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою”, – повідомляє Офіс.

У матеріалі акцентують, що такі дії держави-агресора є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

“Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва”, – заявив генпрокурор Андрій Костін.

Зараз проводять заходи стосовно перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин злочину.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомить про цей злочин ООН та МКЧХ.