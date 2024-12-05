Очільник МЗС Литви заявив, що Україну потрібно повністю озброїти для перемоги у війні 

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни НАТО надати Україні повну підтримку, наголосивши, що саме військова допомога є вирішальною як для успіху на полі бою, так і для майбутніх переговорів.

Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на заяву Ландсбергіса перед другим днем засідання міністрів оборони НАТО.

Міністр висловив думку, що Захід недооцінює масштаби необхідної підтримки України, порівнюючи витрати на допомогу Києву з фінансуванням операцій в Афганістані та Іраку. Ландсбергіс нагадав, що на ці війни було витрачено трильйони доларів, тоді як допомога Україні виглядає незначною на цьому фоні.

“Існує хибне уявлення, що ми не можемо забезпечити Україну всім необхідним. Ми витрачаємо час, шукаючи кількасот мільйонів євро чи доларів, тоді як під час конфліктів в Афганістані та Іраку було витрачено трильйони. Якщо порівнювати ці цифри з тим, що витрачено на Україну, це виглядає як мізер”, – зазначив він.

Міністр підкреслив, що без негайної й всеосяжної військової допомоги забезпечити мир в Україні неможливо.

“Якщо ми прагнемо миру в Україні, іншого шляху, окрім забезпечення гарантій безпеки, немає. І найкращим, найдешевшим варіантом цих гарантій залишаються зобов’язання НАТО за статтею 5”.