Очільник КМВА Ткаченко відреагував на заяву Кличка про “узурпацію влади”

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко прокоментував заяву міського голови Віталія Кличка про “узурпацію влади”.

Ткаченко заявив, що вчора спілкувався із мером щодо пріоритетів у роботі військової адміністрації, проте у відповідь побачив “не допомогу, а пусті звинувачення”.

“Тому військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія. І я не схильний влаштовувати політичні шоу, як люди, які в міській владі вже десятиліття.

Будемо вирішувати проблеми міста і допомагати киянам”, – сказав він.

Раніше Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського щодо діяльності нового очільника КМВА Тимура Ткаченка.

На думку Кличка, в Києві відбувається “спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування”.