Політика

Очільник КМВА Ткаченко відреагував на заяву Кличка про “узурпацію влади”
29 Січня 2025 18:12
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Очільник КМВА Тимур Ткаченко / Фото: Тимур Ткаченко/Telegram
Очільник КМВА Тимур Ткаченко / Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко прокоментував заяву міського голови Віталія Кличка про “узурпацію влади”.

Ткаченко заявив, що вчора спілкувався із мером щодо пріоритетів у роботі військової адміністрації, проте у відповідь побачив “не допомогу, а пусті звинувачення”.

“Тому військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія. І я не схильний влаштовувати політичні шоу, як люди, які в міській владі вже десятиліття.

Будемо вирішувати проблеми міста і допомагати киянам”, – сказав він.

Раніше Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського щодо діяльності нового очільника КМВА Тимура Ткаченка.

На думку Кличка, в Києві відбувається “спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування”.


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