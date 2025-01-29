Суспільство

Кличко звернувся до Зеленського та звинуватив начальника КМВА у дестабілізації управління столицею
29 Січня 2025 13:57
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Віталій Кличко / Скриншот із відео
Віталій Кличко / Скриншот із відео

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Президента Володимира Зеленського із закликом втрутитися в ситуацію в столиці. Кличко звинувачує начальника КМВА Тимура Ткаченка у спробах узурпувати владу, порушенні закону та блокуванні важливих для міста рішень.

Про це мер столиці написав у своєму каналі в Telegram.

“Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. У Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування”, – звернувся очільник столиці до президента.

За словами Кличка, новий начальник КМВА блокує вирішення ключових господарських питань – відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям, відновлення інфраструктури.  

“Це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці. Водночас він намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА, порушуючи закон. Нагадую, військова адміністрація – тимчасовий орган, що має займатися обороною й безпекою, а не узурпацією влади”, – заявляє Кличко.

Мер Києва звернувся до Зеленського, як до гаранта Конституції, не допустити “руйнування місцевого самоврядування”.


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