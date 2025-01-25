Обмежено придатні після 4 лютого отримають ще три місяці на ВЛК, – Верещук

Для проходження обов’язкової військово-лікарської комісії після 4 лютого обмежено придатним військовозобов’язаним дадуть ще три місяці. А з 28 січня діятимуть електронні направлення.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

За словами заступниці керівника ОП, реалізація встановленої законодавством вимоги усім військовозобов’язаним, які зараз не служать у війську та мають статус “обмежено придатні”, до 4 лютого 2025 року пройти медобстеження у ВЛК, наштовхнулася на кілька перешкод:

величезна кількість людей для проходження медкомісії – станом на зараз їх налічується 1 млн ;

необхідність виписування місцевими ТЦК паперового направлення для початку проходження ВЛК, без якого неможливо потрапити на медогляд до лікарів.

Як розповіла Верещук, Міністерство оборони та ТЦК має отримати можливість надання електронного сповіщення громадянам України на проходження ВЛК.

“Є проблема з викликами – електронних направлень поки що немає. Нам потрібно внести зміни до постанови 560. Кабінет Міністрів пообіцяв, що у вівторок така постанова буде прийнята і люди зможуть отримувати електронні сповіщення, тобто ми забираємо черги з ТЦК, бо зараз там велика проблема: люди йдуть, ТЦК, як можуть, дають направлення. Черги великі, люди нервують. І очевидно, що тут є об’єктивні причини, чому люди не змогли вчасно пройти ВЛК”, – пояснила Верещук.

Також вона анонсувала юридичне затвердження різних категорій обмежено придатних громадян, адже серед них є діючі військові, цивільні і ті, кому ще не виповнилося 25 років. За словами Верещук, вона ініціюватиме зміни до законодавства, аби українці віком 18-25 років не були покарані штрафними санкціями.